Молдавию уведомили о невозможности выдать криминального авторитета из-за гражданства РФ

Криминальный авторитет Григорий Карамалак не может быть арестован и передан правоохранительным органам Молдавии из-за того, что у него есть российское гражданство. Об этом 1 февраля сообщил глава Национального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу.

Карамалак, также известный по кличке Болгар, в Молдавии подозревается в совершении нескольких преступлений, однако задержать его властям страны не удастся.

«У нас есть официальный ответ от российских коллег о его нахождении в аэропорту Домодедово. Но, учитывая, что у него есть российское гражданство, его нельзя задержать и экстрадировать в Молдавию», — цитирует Виорела Центиу информационное агентство IPN.

В Молдавии Карамалака подозревают в совершении нескольких уголовных преступлени — шантаже и покушении на убийство.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдавии Мария Виеру отметила, что никаких официальных уведомлений о задержании криминального авторитета, находящего в международном розыске, не было.

«В зависимости от информации, которую предоставят компетентные органы Российской Федерации, мы примем решение о дальнейших действиях в соответствии с юридическими процедурами», — добавила Мария Виеру.

31 января этого года в московском аэропорту Домодедово полиция задержала президента Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS Григория Карамалака. Он был объявлен в розыск по линии Интерпола властями Молдавии. Карамалак — крупный молдавский бизнесмен, в прошлом мастер спорта по вольной борьбе.

Ранее бизнесмена обвиняли в создании преступного сообщества, на счету которого было много тяжких преступлений. Сам Карамалак все обвинения отрицает.