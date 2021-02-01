Мастера спорта по вольной борьбе Григория Карамалака задержали в «Домодедово»

В московском аэропорту Домодедово в воскресенье, 31 января, полиция задержала президента Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS Григория Карамалака. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, он был объявлен в розыск по линии Интерпола властями Молдавии.

Карамалак — крупный молдавский бизнесмен, в прошлом мастер спорта по вольной борьбе. По данным молдавских СМИ, Карамалак, которого также называют криминальным авторитетом по прозвищу Болгар, находится в международном розыске по обвинению в шантаже и покушении на убийство.

Ранее его обвиняли в создании преступного сообщества, на счету которого было много тяжких преступлений.

Сам Кармалак все обвинения отрицает. Он покинул Молдавию в 1998 году.