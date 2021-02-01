От коронавируса умер 57-летний сценарист «Симпсонов» Марк Уилмор

31 января умер Марк Уилмор — сценарист мультсериала «Симпсоны». Ему было 57 лет. О смерти одного из создателей многосерийного мультфильма сообщил в понедельник его брат Ларри Уилмор в Twitter.

Он добавил, что Уилмор боролся с COVID-19.

«Мой дорогой брат Марк Эдвард Уилмор ушел из жизни прошлой ночью после борьбы с коронавирусом и другими болезнями, от которых он страдал долгие годы», — написал Ларри Уилмор.

Уилмор работал над созданием «Симпсонов» с 2002 года. В 2008 году он получил премию Emmy в номинации «Лучшая анимационная программа» за работу в качестве продюсера над эпизодом «Вечное сияние симпсоновского разума». Кроме того, он был одним из сценаристов сериала «В ярких красках» и шоу The Tonight Show.

19 января 2021 года умер другой сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэвид Ричардсон. Ему было 65 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ричардсон работал на телевидении с 1985 года. Он участвовал в создании таких шоу, как «Гранд» и «Пустое гнездо», затем стал работать над мультсериалом «Симпсоны». На его счету также ряд популярных комедийных сериалов, таких как «Два с половиной человека», «8 простых правил», «Что насчет Джоан».