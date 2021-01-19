Умер один из сценаристов «Симпсонов» Дэвид Ричардсон

Американский сценарист и продюсер, который работал в том числе над мультсериалом «Симпсоны», Дэвид Ричардсон умер в понедельник в возрасте 65 лет. Об этом 19 января сообщило издание Deadline.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Семья Ричардсона организует закрытую церемонию, публичное прощание пройдет позже.

Дэвид Ричардсон работал на телевидении с 1985 года. Он участвовал в создании таких шоу, как «Гранд» и «Пустое гнездо», затем стал работать над мультсериалом «Симпсоны».

На его счету также ряд популярных комедийных сериалов, таких как «Два с половиной человека», «8 простых правил», «Что насчет Джоан» и др.

В последние годы жизни работал над пятым сезоном анимационного шоу «С значит Семья», которое выходит на Netflix.