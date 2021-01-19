Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока — 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Мурашко назвал процент свободных коек для пациентов с коронавирусом
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

Умер один из сценаристов «Симпсонов» Дэвид Ричардсон

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский сценарист и продюсер, который работал в том числе над мультсериалом «Симпсоны», Дэвид Ричардсон умер в понедельник в возрасте 65 лет. Об этом 19 января сообщило издание Deadline.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Семья Ричардсона организует закрытую церемонию, публичное прощание пройдет позже.

Дэвид Ричардсон работал на телевидении с 1985 года. Он участвовал в создании таких шоу, как «Гранд» и «Пустое гнездо», затем стал работать над мультсериалом «Симпсоны».

На его счету также ряд популярных комедийных сериалов, таких как «Два с половиной человека», «8 простых правил», «Что насчет Джоан» и др.

В последние годы жизни работал над пятым сезоном анимационного шоу «С значит Семья», которое выходит на Netflix.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021