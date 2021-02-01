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Дорожные камеры в Москве выписали 28 млн штрафов в 2020 году

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За 12 месяцев 2020 года московская ГИБДД зафиксировала 30,295 млн нарушений правил дорожного движения. При этом 28,5 млн постановлений были вынесены при помощи камер видеофиксации нарушений. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

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В ведомстве отметили, что в городе в прошлом году был проведен ряд масштабных профилактических мероприятий, в том числе в отношении пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Кроме того, в 2020 году в ГИБДД ввели практику проведения операций «Нетрезвый водитель» на территории сразу нескольких граничащих друг с другом районов.

29 января сообщалось, что штраф за нарушение правил дорожного движения могут отменить на основании данных комплексов фото- и видеофиксации, если это произошло, например, в условиях непогоды, когда на дороге не видна разметка из-за неубранного снега или снегопада.

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