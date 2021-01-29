В ГИБДД назвали условие для отмены штрафов с дорожных камер

Штраф за нарушение правил дорожного движения могут отменить на основании данных комплексов фото- и видеофиксации, если это произошло, например, в плохую погоду. Об этом 29 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются в том числе показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <...> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — отметили в пресс-службе ведомства.

К специальным техсредствам относятся комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Штраф может быть отменен по изображению с данных комплексов в случае, если водитель нарушил правила в условиях непогоды, когда на дороге не видна разметка из-за неубранного снега или снегопада.

19 января сообщалось, что за 11 месяцев 2020 года камеры зафиксировали более 137 млн нарушений правил дорожного движения российскими автомобилистами. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 115,2 млн.

Места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений определяются и согласовываются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам аварийности в субъектах России.