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Камеры зафиксировали 137,4 млн нарушений ПДД за 11 месяцев 2020 года

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За 11 месяцев 2020 года камеры зафиксировали более 137 млн нарушений правил дорожного движения российскими автомобилистами, сообщили в МВД России.

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В ведомстве отметили, что это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 115,2 млн в 2019 году.

«Вынесено 137,4 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях», — цитирует сообщение «РИА Новости» во вторник, 19 января.

Места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений определяются и согласовываются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам аварийности в субъектах России, уточнили в МВД.

В ноябре сообщалось, что в России с января по сентябрь 2020 года было зарегистрировано 105,9 тыс. ДТП с пострадавшими. Это на 9,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Количество пострадавших в авариях также уменьшилось. Так, число погибших сократилось по сравнению с январем—сентябрем 2019 года на 2,7%, а число раненых — на 10,9%.

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