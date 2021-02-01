В Челябинске возбудили уголовное дело после несанкционированной акции

Уголовное дело возбудили в Челябинске после проведения 31 января несанкционированной акции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

«Да, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»)», — рассказали в полиции 1 февраля.

Вместе с тем подробности уголовного дела комментировать отказались.

По данным местных СМИ, участники несанкционированной акции 31 января в Челябинске выходили на проезжую часть улицы Энгельса, блокировали проезд автомобилей и мешали пешеходам.

Ранее в этот же день зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в период пандемии неприемлемо призывать выходить народ на улицы в политических целях.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции на Сенной площади в Санкт-Петербурге.

Кроме того, 31 января телеканал РЕН ТВ указал на то, что в Москве и Петербурге во время несанкционированных акций были замечены координаторы толпы. Также в воскресенье в столице задержали мужчину, который призывал к применению насилия в отношении правоохранителей.