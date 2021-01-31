В Москве обнаружили координаторов толпы на несанкционированной акции

Координаторы толпы обнаружены на несанкционированной акции в Москве. Такую информацию в воскресенье, 31 января, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на кадрах с места событий некий молодой человек с нецензурной форме обращался к участникам незаконной акции, объясняя, как надо действовать на таких мероприятиях.

«Их больше. Собираем всех, кого видим, в одну кучу. Собираем всех-всех-всех и вместе одной кучей идем», — приводит его слова телеканал.

При этом стоявшая рядом с ним женщина посоветовала перейти на другую сторону улицы, чтобы «они не могли нас догонять».

Ранее в этот же день стало известно, что на площади трех вокзалов в Москве участники несогласованной акции 31 января начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. Кроме того, сообщалось, что несколько участников несанкционированной акции в Москве вышли на проезжую часть возле площади трех вокзалов, перекрыв тем самым движение.

По данным столичного департамента региональной безопасности, в воскресенье на акции в Москве вышли порядка 300 человек. Росгвардия организовала на Чистых прудах полевую кухню, где угощает всех прохожих чаем.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января и предупредило о возможной административной и уголовной ответственности за правонарушения.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Также среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.