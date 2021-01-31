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В Петербурге возбудили дело после нападения на полицейских на незаконной акции

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции на Сенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ в воскресенье, 31 января.

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Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»).

«Из материалов уголовного дела следует, что 31 января 2021 года на Сенной площади неизвестные лица применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированного митинга», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц совершивших данное преступление и привлечение их к уголовной ответственности.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу также напомнили об уголовной ответственности за применение насилия и оскорбления представителей власти, а также предостерегает о недопустимости участия в несанкционированных митингах.

На опубликованной видеозаписи, как несколько человек из собравшейся на Сенной площади толпы начинают идти на группу правоохранителей, один из участников акции наносит полицейскому сзади удар ногой. После этого несколько граждан начинают толкать полицейских и пытаться повалить их на землю.

Ранее в этот же день сообщалось, что Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двоих участников несанкционированной акции 31 января. Одного из них арестовали на 10 суток, а второму вменили штраф в размере 10 тыс. рублей.

Кроме того, правоохранители Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа. Он не менее двух раз ударил правоохранителя кулаком по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Москве и других городах России 31 января прошли несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

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