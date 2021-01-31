В Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия в отношении бойца ОМОНа

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа. Об этом 31 января сообщило на своем сайте следственное управление Следственного комитета России.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как полагает следствие, подозреваемый около 12:20 ударил не менее двух раз бойца ОМОНа Росгвардии кулаком по голове. Это произошло на Пионерской площади во время несанкционированного митинга.

«В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — отметили в следственных органах.

Ведомство напоминает об уголовной ответственности за применение насилия и оскорбления представителей власти, а также предостерегает о недопустимости участия в несанкционированных митингах.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. В российской столице перекрыт центр, закрыто несколько станций метро. Правоохранители патрулируют улицы Москвы в усиленном режиме.

Ранее в воскресенье в Москве на площади трех вокзалов участники несогласованной акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. Некоторые из граждан вышли на проезжую часть возле площади трех вокзалов, перекрыв движение транспорта.