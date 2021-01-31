В Петербурге арестовали и оштрафовали двоих участников акции 31 января

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двоих участников несанкционированной акции 31 января. Об этом сообщила пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Отмечается, что участники акции привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Одного из них арестовали на 10 суток, а второму вменили штраф в размере 10 тыс. рублей.

«Рассмотрение еще 11 материалов продолжается. Также материалы регистрирует Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

При этом в воскресенье в городе в ходе несанкционированных акций был задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа. Он не менее двух раз ударил правоохранителя кулаком по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, РЕН ТВ сообщал о задержании в Петербурге находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчины. Он кричал и нецензурно выражался возле Театра юного зрителя.