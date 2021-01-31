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В Москве задержан призывавший к насилию в отношении правоохранителей мужчина

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В Москве задержали мужчину, который призывал к применению насилия в отношении правоохранителей. Задержанный уже публично принес извинения за свои действия, сообщили 31 января в столичном главке МВД.

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Как рассказали в полиции, задержанный в социальных сетях 28 января призывал к участию в незаконной акции в воскресенье, 31 января, а также к применению силы в отношении правоохранителей и их семей. В настоящее время в связи с произошедшим начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали 34-летнего местного жителя», ― сказали в пресс-службе ГУ МВД.

Мужчина был доставлен в отделение, где в ходе допроса полностью признал вину и принес публичные извинения полицейским и их семьям. Кроме того, задержанный призвал граждан не выходить на незаконные акции.

31 января в ряде российских городов проходят несанкционированные акции. По официальным данным, в Петропавловске-Камчатском на акцию вышли 30 человек, в Хабаровске — 58, во Владивостоке на главной площади собрались — около 60, всего в городе заметили порядка 150 участников акции.

В Москве в связи с незаконными акциями с 8:00 закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». В дептрансе не исключили закрытие и других станций. В Петербурге ограничено движение на нескольких улицах, перекрыта Дворцовая площадь.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. 29 января пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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