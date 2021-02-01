Медведев осудил привлечение граждан на улицы в политических целях

В период пандемии неприемлемо призывать выходить народ на улицы в политических целях. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют. Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей», — цитирует его ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал несанкционированные акции протеста, прошедшие в нескольких городах России накануне. По мнению Медведева, правовую оценку подобным действиям должны давать правоохранительные органы.

Кроме того, зампред Совета Безопасности обратил внимание на опасность вовлечения несовершеннолетних в незаконные митинги.

«Вот они говорят, что «мы никого не вовлекаем», но «лечить-то» никого не надо. Я же вижу тоже по социальным сетям», — отметил он.

Политик указал на то, что на акции протеста приходит «огромное количество молодых людей, не достигших возраста совершеннолетия», которые хотят проявить себя. С точки зрения возраста такое поведение представляется Медведеву вполне очевидным, так как молодежь «является радикалами во взглядах», однако он обратил внимание на недопустимость выражения своей позиции путем незаконной деятельности.

«Пожалуйста: если ты говоришь об активности в социальных сетях, вопросов нет, можешь высказать любую позицию вот таким образом. А если речь идет о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо», — добавил замглавы Совбеза.

В Москве и других городах России 31 января прошли несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на недопустимость вовлечения несовершеннолетних в запрещенные митинги.

В большинстве регионов страны митинги оказались малочисленными, в Москве, по данным ГУ МВД, участниками мероприятия стали около 2 тыс. человек.

После акций, прошедших 23 января, следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

21 января в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.