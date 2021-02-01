Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Землетрясение произошло около самой глубокой точки Байкала
Мир
Власти Южной Кореи опровергли слухи о планах строительства АЭС в КНДР
Мир
Австралия призывает военных Мьянмы освободить руководителей страны
Мир
Четвертый блочно-модульный городок для миротворцев возвели в Карабахе
Культура
Ведущие американские стриминговые сервисы скрыли фильмы о биржевой торговле
Мир
Два новых адвоката возглавят команду защиты Трампа в процессе по импичменту
Экономика
С 1 февраля социальные пособия в России вырастут на 4,9%
Общество
Врач предостерег от использования чистого кислорода после COVID-19
Спорт
Месси подаст в суд на «Барселону» из-за утечки данных о его зарплате

Медведев осудил привлечение граждан на улицы в политических целях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В период пандемии неприемлемо призывать выходить народ на улицы в политических целях. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Пандемитинг: после собраний в радиусе 80 км смертность от COVID вдвое выше
Заболеваемость увеличивается на 19–24-й день после столпотворения и непрерывно растет до 30-го дня

«Обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют. Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей», — цитирует его ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал несанкционированные акции протеста, прошедшие в нескольких городах России накануне. По мнению Медведева, правовую оценку подобным действиям должны давать правоохранительные органы.

Кроме того, зампред Совета Безопасности обратил внимание на опасность вовлечения несовершеннолетних в незаконные митинги.

«Вот они говорят, что «мы никого не вовлекаем», но «лечить-то» никого не надо. Я же вижу тоже по социальным сетям», — отметил он.

Политик указал на то, что на акции протеста приходит «огромное количество молодых людей, не достигших возраста совершеннолетия», которые хотят проявить себя. С точки зрения возраста такое поведение представляется Медведеву вполне очевидным, так как молодежь «является радикалами во взглядах», однако он обратил внимание на недопустимость выражения своей позиции путем незаконной деятельности.

«Пожалуйста: если ты говоришь об активности в социальных сетях, вопросов нет, можешь высказать любую позицию вот таким образом. А если речь идет о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо», — добавил замглавы Совбеза.

В Москве и других городах России 31 января прошли несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на недопустимость вовлечения несовершеннолетних в запрещенные митинги.

В большинстве регионов страны митинги оказались малочисленными, в Москве, по данным ГУ МВД, участниками мероприятия стали около 2 тыс. человек.

После акций, прошедших 23 января, следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

21 января в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021