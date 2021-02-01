Статус многодетной семьи оформили онлайн 6,4 тыс. москвичей за три месяца

Статус многодетной семьи оформили онлайн 6,4 тыс. москвичей с ноября 2020 года. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Данная услуга с ноября прошлого года доступна только в электронном виде — на портале mos.ru. Заявление принимается в любое время. Кроме того, там же можно его и продлить.

«На сегодняшний день 6,4 тысячи москвичей уже воспользовались обновленной услугой на портале mos.ru и оформили электронный статус многодетной семьи. С уверенностью можно сказать, что новый формат присвоения статуса многодетной семьи и дистанционный способ его подтверждения стал очередным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города», — приводит сайт мэра Москвы слова Раковой.

Отмечается, что всего в 2020 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратились почти 32 тыс. человек.

На текущий момент в столице проживают около 1,5 млн семей, в которых воспитывают более 2,1 млн детей. Из них более 176 тыс. — многодетные. За 10 лет их количество выросло в 2,5 раза.

В конце ноября 2020 года депутат Госдумы Елена Строкова предложила создать в России новую льготную программу «Семейный индекс», основанную на показателях деятельности каждой семьи как отдельной ячейки общества. Предполагается, что данный проект будет выстроен по уровневой системе, где при достижении семьей нового уровня число приобретаемых льгот будет увеличиваться.

В августе 2020 года сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил бесплатно выдавать автомобили многодетным семьям, в которых родился пятый ребенок.