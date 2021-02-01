Военнослужащий и сотрудник ОМОН пострадали на акции 31 января в Москве

Сотрудник Росгвардии и военнослужащий пострадали во время несанкционированной акции в Москве в воскресенье, 31 января. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, правоохранители получили травмы и были вынуждены обратиться за помощью к медикам. В данный момент их точное состояние неизвестно.

Ранее 31 января сообщалось, что сотрудник Росгвардии пострадал во время несанкционированной акции в Москве, когда неизвестные распылили газ из баллончика ему в лицо.

В Москве и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

Однако в ходе воскресных акций уже зафиксировано несколько случаев применения насилия к представителям власти. Так, в центре Москвы во время задержания участника несанкционированной акции протеста сотрудника полиции повалили на тротуар, в результате чего у него слетел защитный шлем. При этом сам задержанный сбежал с места происшествия.

Кроме того, на площади трех вокзалов участники несогласованной акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. Некоторые из граждан вышли на проезжую часть возле площади трех вокзалов, перекрыв движение транспорта. Там же мужчина возле метро «Комсомольская» напал с битой на сотрудников ОМОНа.

По данным столичного ГУ МВД, участниками несанкционированной акции в городе стали около 2 тыс. человек.