Закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях вступил в силу
Закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях в РФ вступает в силу в понедельник, он распространяется на владельцев социальных сетей с числом пользователей более 500 тыс. человек в сутки, передает телеканал «Известия».
Так, теперь в РФ вводится понятие «владелец публичной сети». Он признается организатором распространения информации в интернете. Владельцы соцсети по закону обязаны создать в России представительство, а также вести реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию.
Кроме того, владельцы соцсети должны препятствовать публикации фейков и удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
За неудаление противоправных данных грозят штрафы. Например, если не зачистить призывы к экстремизму, последует штраф от 100 до 200 тыс. рублей. Также владельцам страницы необходимо составить для пользователей документ с правилами поведения.
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