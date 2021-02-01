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Закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях вступил в силу

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Закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях в РФ вступает в силу в понедельник, он распространяется на владельцев социальных сетей с числом пользователей более 500 тыс. человек в сутки, передает телеканал «Известия».

Так, теперь в РФ вводится понятие «владелец публичной сети». Он признается организатором распространения информации в интернете. Владельцы соцсети по закону обязаны создать в России представительство, а также вести реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию.

Кроме того, владельцы соцсети должны препятствовать публикации фейков и удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За неудаление противоправных данных грозят штрафы. Например, если не зачистить призывы к экстремизму, последует штраф от 100 до 200 тыс. рублей. Также владельцам страницы необходимо составить для пользователей документ с правилами поведения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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