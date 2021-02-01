Около 6 тыс. пар поженились в необычных местах Москвы в 2020 году
В 2020 году 6 тыс. пар поженились в необычных местах Москвы, передает телеканал «Известия».
Многие захотели провести регистрацию в особняке Royal на Малой Ордынке. Верующие молодожены выбирали храм Матроны Московской. Популярностью пользуются отель на Волхонке, дом коллежского советника Николая Спиридонова.
Также молодожены расписывались в Останкинской телебашне, на стадионе «Спартак», в центре «Москва-Сити».
Около 250 пар устроили ночную регистрацию брака.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.