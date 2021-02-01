Эксперты НИУ ВШЭ сообщили о снижении доли студентов вузов в России

В 2019 году высшим образованием в России было охвачено 30% людей в возрасте от 17 до 25 лет, данный показатель с 2010 года снизился на 3%. Такие данные следуют из мониторинга «Региональная дифференциация доступности высшего образования», проведенного центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ.

Так, в 2010 году в России охват молодежи высшим образованием составлял 33%, однако уже в 2011 году началось снижение и к 2019 году охват составил 30%. Это обусловлено сокращением заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования. При этом обеспеченность бюджетными местами в вузах удалось сохранить благодаря законодательно закрепленной норме, пишет ТАСС.

Исследователи отметили, что по субъектам России охват программами высшего образования неоднороден и варьируется от 1% (Ямало-Ненецкий автономный округ) до 58% (Томская область). Важным фактором выбора дальнейшей образовательной траектории, по данным мониторинга, является территориальная близость вуза. Данный показатель тем важнее, чем ниже социальное положение и доход семьи.

Примерно 70% поступивших в вузы молодых людей учатся в регионе, в котором окончили школу. При этом уезжающие из родного региона студенты концентрируются в небольшой группе регионов. Так, Москва привлекает примерно 17% от общего числа студентов, Санкт-Петербург увеличил свою долю с 6 до 7%. Доли остальных регионов составляют от 1 до 3%.

В группе риска по доступности высшего образования на территории России оказались семь регионов: Тува, Хакасия, Камчатский край, Тюменская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край и Кабардино-Балкария. Здесь охват молодежи высшим образованием не превышает 20%.

29 января сообщалось, что семь российских вузов вошли в ежегодный рейтинг «Самых интернациональных университетов мира», который опубликовало британское издание Times Higher Education (THE). Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занял 95-е место и попал в топ-100.