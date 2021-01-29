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Семь вузов России вошли в престижный международный рейтинг

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Семь российских вузов вошли в ежегодный рейтинг «Самых интернациональных университетов мира», который опубликовало британское издание Times Higher Education (THE). Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занял 95-е место и попал в ТОП-100.

В рейтинге также отметились Национальный исследовательский Томский государственный университет (107-е место), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (118-е место), Московский физико-технический институт (121-е место), Высшая школа экономики (153-е место) и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (159-е место), входящие в Проект 5-100. Кроме того, среди «самых международных» вузов обозначен Санкт-Петербургский государственный университет (158-е место)

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«Если в 2016 году ни один отечественный университет не входил в рейтинг, то в 2021 году Российская Федерация заняла 6-е место среди стран с наибольшим количеством представленных в рейтинге сильнейших университетов с точки зрения международной известности и тесной интеграции в мировое научно-образовательное пространство», — отметили в пресс службе проекта.

Интернализация по версии THE складывается из трех компонентов: исследовательских международных коллабораций, ведущих зарубежных ученых и иностранных студентов, пояснил проректор ТГУ по международным связям Артем Рыкун.

«Сейчас в ТГУ учатся ребята из 70 стран. Конечно, для нас приоритет — это Юго-Восточная и Центральная Азия. Студенты из Центральной Азии — это самая многочисленная группа в ТГУ, многие ведущие ученые и руководители нашего университета из этого региона. Студенты из ЮВА отличаются и хорошей подготовкой, и хорошей мотивацией, и лояльностью — это очень важно. Из других регионов можно отметить Ближний Восток и Египет», — сказал он.

Европейские студенты, как правило, едут к филологам, из Азии — на компьютерные науки, экономику, международные отношения, добавил проректор.

В августе 2020 года сообщалось, что три российских вуза — Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и МФТИ — подтвердили свое положение ведущих учебных заведений мира. Они заняли 21-ю, 40-ю и 46-ю строчки международного рейтинга «Три миссии университета».

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