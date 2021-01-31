Газета El Mundo разгласила сумму контракта Месси без ведома «Барсы»

Руководство футбольного клуба «Барселона» намерена подать в суд на газету El Mundo. Издание опубликовало сумму контракта Лионеля Месси. Из-за разглашения в СМИ клуб вынужденно подтвердил сведения, передает телеканал «Известия». Последний контракт Лионеля Месси стоил «Барселоне» €555 млн. В сумму договора входят зарплата, премиальные и подъемные. Только за лояльность капитан должен получить €78 млн. Сейчас у «Барсы» серьезные финансовые проблемы — долгов на $1,2 млрд. Трудности могут быть связаны с щедрым контрактом капитана. Срок соглашения Месси с каталонцами истекает 30 июня в этом году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.