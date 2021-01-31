Печатная фабрика в Алеппо начала расширять производство

Печатная фабрика в Алеппо, которая является одним из крупнейших типографских производств на севере Сирии, приступила к строительству новых корпусов, чтобы обеспечить продукцией не только город, но и располагающиеся рядом провинции. Об этом рассказал директор фабрики Раджаб Абин Махал.

По его словам, в данный момент спрос на продукцию типографии значительно превышает предложение, поэтому сейчас началась подготовка новых корпусов для увеличения объемов производства.

В основном фабрика выпускает школьные учебники и тетради, так как после окончания боевых действий и возвращения беженцев в провинции открывается всё больше школ. Также на фабрике печатают плакаты с призывом соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса и производят упаковки медикаментов.

29 декабря российские военные помогли восстановить школу в сирийском городе Алеппо. Представитель Центра по примирению Вячеслав Сытник рассказал, что теперь от небольшой гуманитарной помощи российские военные переходят к циклу полного восстановления затронутых войной учреждений.