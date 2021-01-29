Российские военные помогли восстановить школу в сирийском Алеппо

Российские военные помогли восстановить школу сирийском городе Алеппо, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

По всей Сирии сохранилось не более 30% школ, поэтому многие дети учатся в едва пригодных для занятиях зданиях. Некоторые восстановить удалось, но часть придется отстраивать заново.

Представитель Центра по примирению Вячеслав Сытник рассказал, что теперь от небольшой гуманитарной помощи, российские военные переходят к циклу полного восстановления затронутых войной учреждений.

«Начиная от разрушенного здания или поврежденного здания, до, как говорится, как у нас принято, «под ключ», — заявил представитель Центра по примирению Вячеслав Сытник.

Также он сообщил, что недавно в Сирии устaновили новую электросеть. Рядом со школaми восстанaвливают и жилые дома, постепенно сносят руины. Влaсти пытаются создать максимально блaгоприятные условия для возвращения в эти деревни беженцев.

27 января сообщалось, что российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии открыли памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому.