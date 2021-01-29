Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества
Мир
Трамп провел встречу с лидером республиканцев в палате представителей
Мир
Глава полиции Огайо ушел в отставку через месяц после убийства афроамериканца
Мир
Эксперты в ФРГ не рекомендовали вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
Общество
Глава Ростуризма предсказала появление мировой моды на отдых в России
Мир
В Сербии возмутились разрушением памятника Маргелову в Приднестровье
Экономика
Источник сообщил о заморозке обсуждения параметров демпферного механизма на год
Экономика
Власти обсуждают ограничение оптовых покупателей сахара из-за спекуляций
Общество
В Подмосковье до утра 29 января ожидается ледяной дождь и гололедица

Российские военные помогли восстановить школу в сирийском Алеппо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные помогли восстановить школу сирийском городе Алеппо, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

По всей Сирии сохранилось не более 30% школ, поэтому многие дети учатся в едва пригодных для занятиях зданиях. Некоторые восстановить удалось, но часть придется отстраивать заново.

Представитель Центра по примирению Вячеслав Сытник рассказал, что теперь от небольшой гуманитарной помощи, российские военные переходят к циклу полного восстановления затронутых войной учреждений.

«Начиная от разрушенного здания или поврежденного здания, до, как говорится, как у нас принято, «под ключ», — заявил представитель Центра по примирению Вячеслав Сытник.

Также он сообщил, что недавно в Сирии устaновили новую электросеть. Рядом со школaми восстанaвливают и жилые дома, постепенно сносят руины. Влaсти пытаются создать максимально блaгоприятные условия для возвращения в эти деревни беженцев.

27 января сообщалось, что российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии открыли памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021