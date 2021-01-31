Синоптик рассказал о сроках появления весны в центре России

Весна придет в центральные районы России в конце марта. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в понимании метеорологов весна в центральной части европейской России, в том числе в Москве, означает переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений, и он приходится на 28 марта.

Кроме того, Леус рассказал о погоде на ближайшие дни. В последний день января по территории центральных регионов европейской части России пройдет очередной южный циклон, который заденет столичный регион практически своим центром.

В южной части Центрального федерального округа ожидается оттепель до 3 градусов тепла. Кроме того, пройдет много осадков, в том числе мокрый снег, местами с дождями. При этом уже 1 февраля снова придут заморозки, пишет RT.

Ранее, 30 января, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что из-за ветра, снега и влажности температура минус 2–3 градуса, которая будет стоять в столице на выходных, будет ощущаться как гораздо более холодная.