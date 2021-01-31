Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
48-летний Яромир Ягр отметился первой шайбой в сезоне-2020/21
Спорт
Российский фристайлист Максим Буров досрочно победил в зачете КМ
Общество
Жители Чувашии проголосовали против перехода на московское время
Мир
Более 300 жалоб поступило из-за нового закона об украинском языке
Мир
В Эстонии заявили об отсутствии необходимости учить русский язык детям
Экономика
В России проиндексируют выплаты военным
Мир
США перебросили в Тихоокеанский регион четыре бомбардировщика B-52H
Спорт
СКА и «Локомотив» вышли в плей-офф Кубка Гагарина
Мир
Во Франции оштрафовали более 90 человек за участие в незаконной вечеринке

Синоптик рассказал о сроках появления весны в центре России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Весна придет в центральные районы России в конце марта. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

По его словам, в понимании метеорологов весна в центральной части европейской России, в том числе в Москве, означает переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений, и он приходится на 28 марта.

Кроме того, Леус рассказал о погоде на ближайшие дни. В последний день января по территории центральных регионов европейской части России пройдет очередной южный циклон, который заденет столичный регион практически своим центром.

В южной части Центрального федерального округа ожидается оттепель до 3 градусов тепла. Кроме того, пройдет много осадков, в том числе мокрый снег, местами с дождями. При этом уже 1 февраля снова придут заморозки, пишет RT.

Ранее, 30 января, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что из-за ветра, снега и влажности температура минус 2–3 градуса, которая будет стоять в столице на выходных, будет ощущаться как гораздо более холодная.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021