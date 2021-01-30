Вильфанд рассказал о погоде на выходные в Москве

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в субботу, 30 января, предупредил москвичей, что из-за ветра, снега и влажности температура минус два–три градуса, которая будет стоять в столице на выходных, будет ощущаться, как гораздо более холодная, передает «РИА Новости».

«На улице погода будет ощущаться как более холодная. Не как минус два — минус три градуса, а –10 градусов, потому что высокая влажность, снег будет идти и порывистый ветер», — сказал ученый.

В городе ожидается низкое давление и низкая облачность, порывы ветра будут достигать 17 м/с.

«В выходные дни я бы слово «похолодание» не использовал, на наших прогностических картах аномалии плюс восемь градусов, то есть температура на восемь градусов выше нормы», — отметил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что к понедельнику высота снежного покрова увеличится на 7–12 сантиметров, в основном из-за снега, который выпадет в воскресенье.

29 января в столичном метеобюро сообщили, что в первом месяце 2021 года в Москве выпало на 40% осадков больше климатической нормы.