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Горбачев прокомментировал решение России и США продлить ДСНВ

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение Москвы и Вашингтона продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3).

Разоружай и здравствуй: что последует за продлением СНВ-3
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По его словам, главным желанием людей является мирная жизнь и процветание. При этом он подчеркнул, что всегда боролся за сохранение победы и ухода от войны.

«Потому что в этом есть (состоит) главное желание людей. Люди хотят жить мирно, свободно, трудиться и улучшать жизнь», — приводит его слова сайт kp.ru в субботу, 30 января.

Кроме того, отвечая на вопрос, удастся ли России и США сохранить мир, Горбачев заявил, что первым и самым главным являются встречи, переговоры, договоры без «варварства».

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

29 января Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года без дополнительных условий.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок должен был истечь в феврале 2021 года. При этом Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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