Ход винта: Индия рассчитывает на поставку МиГ-29 и Су-30 до конца года

Индия планирует до конца года завершить сделку по закупке у России МиГ-29 и Су-30МКИ. Об этом «Известиям» заявил посол республики в РФ Венкатеш Варма. По его словам, сейчас идет обсуждение цены и технических характеристик самолетов. Как только оно завершится, стороны приступят к поставкам. Посол также подчеркнул: Индия не боится американских санкций CAATSA, которые могут последовать от новой администрации США за покупку российского вооружения. В комитете Госдумы по обороне «Известиям» заявили, что давление со стороны Соединенных Штатов не что иное, как недобросовестная конкуренция и желание продать Индии свои истребители вместо российских.

Переговоры идут

В середине января газета Times of India со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе Индии сообщила, что страна всё же планирует заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии истребителей МиГ-29, а также закупить очередные Су-30МКИ у компании Hindustan Aeronautics Limited. Эта фирма производит их в Индии по российской лицензии.

Минобороны страны предварительно одобрило сделку еще в июле 2020 года, однако с тех пор каких-либо подвижек и информации по этому вопросу не было. По данным Times of India, запрос от республики в ближайшее время будет передан АО «Рособоронэкспорт». Издание уточняет, что Нью-Дели планирует запросить 21 самолет МиГ-29 и 12 Су-30МКИ.

Ход винта Самолет МИГ-29 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Посол Индии в Москве Венкатеш Варма подтвердил «Известиям», что Москва и Нью-Дели активно ведут переговоры по закупке самолето в, сейчас идет обсуждение технических деталей соглашения.

— Переговоры идут. Как только обе стороны утвердят цену и технические характеристики, мы подпишем контракт. Думаю, это произойдет в ближайшее время. Мы ожидаем, что поставки, в случае подписания контракта, могут начаться уже в этом году, — заявил дипломат.

Times of India подсчитала, что после приобретения партии МиГ-29 общая численность этих истребителей в составе ВВС Индии увеличится до 59. С закупкой 12 Су-30МКИ их количество в авиапарке республики будет доведено до 284. Венкатеш Варма не смог подтвердить эту информацию, еще раз подчеркнув, что технические нюансы как раз обсуждаются и говорить о точной цифре пока рано.

Ход винта Самолет Су-30МКИ Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Снятие с вооружения устаревших истребителей МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27 на протяжении 2019–2020 годов в Индии привело к сокращению числа истребительных подразделений в ВВС страны до 30 эскадрилий по 16–18 самолетов в каждой, уточняют местные СМИ. По их свед ениям, «для борьбы с угрозой «сговора» со стороны Китая и Пакистана требуется не менее 42 эскадрилий».

«Известия» направили запрос в посольство РФ в Нью-Дели.

Давняя история

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудничество с индийской стороной в сфере поставок военной техники продолжается на протяжении многих лет.

— Индия при заключении сделок хочет, чтобы окончательная сборка была на ее территории. Подобной передачи документов, например, не предусмотрено со стороны Франции в истории с французскими истребителями Dassault Rafale, — отметил депутат. — Мы уважаем Индию, наши взаимоотношения проверены временем. Поэтому Россия и Индия ведут совместное производство — например, общая разработка — ракета BrahMos — хорошо себя зарекомендовала.

Ход винта Сверхзвуковая ракета BrahMos Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Работа над BrahMos началась еще в 1998 году российским ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и минобороны Индии. Эта ракета, способная развивать скорость, в 2,5–2,8 раза превышающую скорость звука, предназначена для поражения целей на расстоянии до 450 км. С октября 2017-го Индия ведет модернизацию имеющихся 42 истребителей Су-30, благодаря чему они могут нести сверхзвуковые баллистические ракеты BrahMos.

Между тем директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов считает, что нынешняя поставка дополнительной партии МиГ-29 и Су-30МКИ нужна также для того, чтобы восполнить отслужившие свой срок самолеты этих же моделей, которые уже есть у индийских ВВС. Индия закупает эту технику у России уже свыше 30 лет, потому им нужно периодически обновлять авиапарк , уточнил эксперт в беседе с «Известиями».

— У них есть значительное количество самолетов «МиГ», которые они покупали еще в советское время, и Су-30, которые они производят у себя по лицензии. Они производят дозакупку на замену тех самолетов, которые у них разбились. Это своего рода промежуточное решение, — полагает эксперт.

Директор программы ПИР-центра по новым технологиям и международной безопасности, эксперт клуба «Валдай» Вадим Козюлин отметил, что интерес Индии к закупке дополнительной партии российских истребителей также связан с китайским фактором — как только начинаются обострения на границе двух стран, Нью-Дели проявляет всё больше интереса к приобретению военной техники.

Закупка российских истребителей проходит на фоне того, что в 2019 году Пакистан приобрел американские истребители F-16 Block 52, а Китай усилил свои ВВС истребителем пятого поколения J-20.

Ход винта Индия направляет войска подкрепления в Джамму и Кашмир из-за противостояния с Китаем, сентябрь 2020 год Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Muzamil Mattoo

Отношения между Индией и Китаем обострились в августе 2020 года из-за пограничного диспута в регионе Ладакх. Девятый раунд переговоров между минобороны двух стран, прошедший 24 января, привел к тому, что стороны условились отвести военных от границы в Ладакхе. Однако за несколько дней до этого СМИ сообщили о стычке между солдатами двух стран в индийском штате Сикки. Отношения Нью-Дели и Исламабада также осложнились из-за ситуации в Кашмире.

Санкции за покупку

За покупку российских истребителей Индии могут грозить санкции США, согласно действующему с 2017 года «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Американцы уже угрожали Индии рестрикциями за покупку систем С-400. 15 января Reuters со ссылкой на источники сообщило: Вашингтон вряд ли даст Нью-Дели разрешение (waiver) на покупку российских систем противовоздушной обороны С-400 в обход CAATSA. Издание напомнило: администрация Трампа призывала индийцев отказаться от сделки на $5,5 млрд о покупке у России пяти ракетных комплексов С-400, чтобы избежать дипломатического кризиса.

«Эта позиция вряд ли изменится при администрации Байдена», — пишет Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Ход винта Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie

Однако Индию угроза санкций не пугает, заверил «Известия» посол государства в РФ Венкатеш Варма.

— Мы в хороших отношениях с Россией, в хороших отношениях и с США. Обе страны осведомлены о наших потребностях в сфере обороны. И они также знают, что Индия принимает решения самостоятельно, вне зависимости от угрозы санкций, — подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава заявил, что его страна всегда проводила независимую внешнюю политику. «Это также относится к нашим оборонным закупкам и поставкам, мы руководствуемся при этом интересами нашей национальной безопасности», — подчеркнул дипломат.

В декабре 2020 года США всё же ввели санкции против Турции за приобретение ею российских систем С-400.

— Если взять американскую сторону, если рассмотреть угрозы санкций, можем в очередной раз констатировать: это не что иное, как пример недобросовестной торговли. США таким образом пытаются заставить другие страны покупать только продукцию американского производства, — отметил Андрей Красов.

Американская корпорация Lockheed Martin разработала специально для Индии истребитель F-21 — модернизированную версию F-16. 29 января Boeing также получил разрешение правительства США на показ в Индии истребителей F-15EX. Демонстрация состоится в рамках объявленного индийскими ВВС конкурса на поставку 114 средних истребителей — контракт на сумму около $20–30 млрд. В тендере участвуют еще шесть стран, включая Россию — она представит Индии два двухмоторных истребителя — МиГ-35 и Су-35, сообщает издание Business Standard.

Ход винта Новый истребитель F-21, представленный американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin для вооруженных сил Индии Фото: youtube.com

В Госдепе США не ответили на уточняющий вопрос «Известий», планирует ли новая администрация Байдена вводить санкции против Индии за возможную покупку российских истребителей и систем С-400.

Однако Reuters приводит слова представителя посольства США в Индии, который призывает «всех союзников и партнеров отказаться от сделок с Россией, которые могут вызвать санкции в соответствии с CAATSA».

«Мы не принимали никаких решений об отказе от обязательств в отношении сделок Индии с Россией», — уточнил дипломат, ответ которого приводит Reuters.

Индия уже внесла первоначальный взнос в размере $800 млн за поставку систем С-400 еще в 2019 году. Ожидается, что первая партия ракетных комплексов будет поставлена во второй половине 2021 года.