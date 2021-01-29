В Керчи спущен на воду патрульный корабль «Сергей Котов»

В Керчи состоялась торжественная церемония спуска на воду нового патрульного корабля «Сергей Котов». Об этом в пятницу, 29 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Корабль спустили на воду на судостроительном заводе «Залив». Судно было заложено 8 мая 2016 года. До конца 2021 года его планируют передать Военно-морскому флоту (ВМФ).

Судно «Сергей Котов» стало четвертым в серии проекта 22160. Оно было названо в честь контр-адмирала ВМФ СССР, участника ВОВ, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова.

Корабли «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин», также входящие в проект, уже заняты на службе в Черном море. Сейчас ведется строительство еще двух кораблей.

Корабли построены по заказу главного командования ВМФ России. Их будут использовать для патрулирования и охраны территориальных вод в открытых и закрытых морях. Также с их помощью будут осуществлять антипиратскую деятельность, искать и оказывать помощь пострадавшим кораблям.

Кроме того, суда будут использовать для экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, эскортирования кораблей, а также операций в дальней морской и океанской зонах.

В 2021 году ВМФ России также получит атомную подводную лодку проекта 885М («Ясень-М») «Казань». Строительством лодки занимался завод «Севмаш».

В конце декабря 2020 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что ежегодно до 2027 года «Севмаш» будет передавать ВМФ РФ по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».