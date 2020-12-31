ВМФ России получит атомную подлодку «Казань» в 2021 году

«Севмаш» передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» в 2021 году. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Севмаш» должен передать флоту атомную подводную лодку «Казань», продолжить строительство других атомоходов и ремонт крейсера», — процитировала пресс-служба слова генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко.

Он отметил, что предприятие выполнило в текущем году производственную программу. В частности, сдали флоту АПЛ «Князь Владимир», вывели из эллинга крейсер «Князь Олег», заложили два ракетоносца «Ясень-М» и отправили на новый этап ремонт корабля «Адмирал Нахимов».

Головная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» была спущена на воду три года назад, однако передача ее флоту неоднократно переносилась.

На прошлой неделе заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что ежегодно до 2027 года «Севмаш» будет передавать ВМФ РФ по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М», пишет «Газета.ру».

В конце ноября АПЛ «Казань» в рамках завершающего этапа государственных испытаний успешно выполнила стрельбу из Белого моря.