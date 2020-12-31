Прямой эфир
Общество
Во Внуково заявили о штатной работе аэропорта
Мир
Сербия выдала разрешение на применение вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Общество
Остров на Сахалине назвали именем маршала Василевского
Мир
Два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Бразилии
Наука
В России собрали макет космического корабля «Орел» для статических испытаний
Мир
В Китае заявили о планах наращивать военное сотрудничество с Россией
Общество
Заподозренного во взятках на 18 млн рублей прокурора отправили под домашний арест
Общество
Путин назвал Россию одной большой семьей

ВМФ России получит атомную подлодку «Казань» в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Севмаш» передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» в 2021 году. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в пресс-службе предприятия.

Всё «Ясень»: субмарины наведут «Цирконы» на противника
Взаимодействие АПЛ с фрегатами проекта «Адмирал Горшков» отработают в ходе маневров Северного флота

«Севмаш» должен передать флоту атомную подводную лодку «Казань», продолжить строительство других атомоходов и ремонт крейсера», — процитировала пресс-служба слова генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко.

Он отметил, что предприятие выполнило в текущем году производственную программу. В частности, сдали флоту АПЛ «Князь Владимир», вывели из эллинга крейсер «Князь Олег», заложили два ракетоносца «Ясень-М» и отправили на новый этап ремонт корабля «Адмирал Нахимов».

Головная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» была спущена на воду три года назад, однако передача ее флоту неоднократно переносилась.

На прошлой неделе заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что ежегодно до 2027 года «Севмаш» будет передавать ВМФ РФ по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М», пишет «Газета.ру».

В конце ноября АПЛ «Казань» в рамках завершающего этапа государственных испытаний успешно выполнила стрельбу из Белого моря.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020