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Названа дата прощания с Лановым

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Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдет в Вахтанговском театре 1 февраля. Об этом сообщил в пятницу, 29 января, директор театра Кирилл Крок.

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«Прощание пройдет в нашем театре 1 февраля, оно состоится с 10:00 до 12:00 мск», — сказал Крок в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни из-за COVID-19. Он был госпитализирован с коронавирусом в начале января вместе с женой Ириной Купченко.

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что Ланового можно по праву считать примером истинного служения искусству, патриотом на сцене и в жизни.

В свою очередь кинокритик Ольга Галицкая высоко оценила талант Ланового, назвав его отечественным Аленом Делоном. Из многочисленных ролей народного артиста СССР она отметила роль Ивана Вараввы в фильме «Офицеры» и Алексея Вронского в картине «Анна Каренина».

Ранее в этот же день глава комитета Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что память Ланового увековечат в Москве памятной табличкой или, возможно, памятником.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Имел театральное образование, сниматься в кино начал еще во время учебы. Служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

Лановой — лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство» и орденом Александра Невского.

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