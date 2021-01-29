Кинокритик сравнила Ланового с Аленом Делоном

Кинокритик Ольга Галицкая высоко оценила талант ушедшего из жизни актера Василия Ланового, назвав его отечественным Аленом Делоном.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни из-за COVID-19. Он был госпитализирован с коронавирусом в начале января вместе с женой Ириной Купченко. У него диагностировали COVID-19 с 5% поражения легких.

«Василий Семенович очень красивый человек во всех смыслах. Элегантный, галантный, великодушный, с юмором, чудесный человек. Он был потрясающим романтиком нашего кино, это такая редкость. Сейчас нет таких актеров, и вряд ли появятся, время другое. Еще он великолепно читал стихи», — сказала Ольга Галицкая.

Из многочисленных ролей актера кинокритик отметила роль Ивана Вараввы в фильме «Офицеры» и Алексея Вронского в картине «Анна Каренина».

«Я очень люблю фильм «Странная женщина», где жена Василия Семеновича Ирина Купченко играла главную роль, а у Ланового была роль второго плана (Николай Андрианов. — Ред.) — несколько отрицательного персонажа, что у него редко бывало к карьере. Великолепно сыгранная роль», — отметила Галицкая.

В этом году исполняется 45 лет телевизионному художественному фильму «Дни Турбиных» по одноименной пьесе Михаила Булгакова в постановке режиссера Владимира Басова. В этой картине Василий Лановой сыграл поручика Леонида Шервинского. «Он там великолепный, такой соответствующий тому, что написано у Булкагова. Никто его не переиграл. Были потом и другие постановки, другие исполнители, но никакого сравнения, Лановой в десятку», — подчеркнула кинообозреватель.

Кроме того, у Василия Ланового был комедийный талант, который умело использовали в театре, добавила Галицкая. «Недаром он великолепно играл принца Калафа в «Принцессе Турандот». А вот в кино у него особо не было комедийных персонажей. Может быть, кроме эпизодической роли в «Полосатом рейсе», а жаль. Потому что как актер Вахтанговской школы он очень ценил юмор и точную форму», — заключила Ольга Галицкая.

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре, дату церемонии определят позднее.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Имел театральное образование, сниматься в кино начал еще во время учебы.

Служил в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

В 1985 году начал преподавать на кафедре сценической речи в Театральном институте им. Б. Щукина, позже стал профессором и заведующим этой кафедрой.

Лановой — лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство» и орденом Александра Невского.