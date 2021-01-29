В Москве планируют увековечить память Ланового

Память народного артиста СССР Василия Ланового увековечат в Москве памятной табличкой или, возможно, памятником. Об этом «РИА Новости» рассказал глава комитета Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, важно понять, где и как почтить память артиста. Он также добавил, что обращения в комитет естественно будут о табличках или о памятнике. Также Герасимов добавил, что звание «Почетный гражданин Москвы» останется за Лановым. Оно было присвоено ему в декабре 2020 года.

Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет в четверг, 28 января. Он умер в больнице, где с начала января находился с COVID-19. Вместе с ним заразилась и жена Ирина Купченко. 28 января состояние актера ухудшилось, из-за чего его подключили к аппарату ИВЛ.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других. Лановой является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации, имел множество наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Андрея Первозванного, орден «За рыцарство», орден Александра Невского.