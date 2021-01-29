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В России зафиксировали 19 238 новых случаев COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в России зафиксировано 19 238 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом 29 января сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (2799), Санкт-Петербурге (2284) и Московской области (1044).

За прошедшие сутки зарегистрировано 534 случая летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19. Выздоровели 26 204 человека.

Таким образом, общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 3 813 048. Полностью выздоровели 3 255 462 человека, скончались 72 185 человек.

Ранее, 28 января, президент России Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса постепенно отступает, однако расслабляться еще рано.

Глава государства заметил, что число заболевших и выздоравливающих постепенно сокращается, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель, подчеркнул российский лидер, в четыре раза ниже, чем во многих европейских странах.

По словам депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, главное условие для ослабления пандемии — соблюдение масочного режима, однако добиться полного соблюдения всех противоэпидемических правил населением — это, скорее всего, несбыточная мечта, считает он.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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