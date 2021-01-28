Онищенко назвал условие для прекращения пандемии через две недели

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik назвал способ покончить с распространением коронавируса в России.

По его словам, для этого необходимо соблюдать меры защиты, носить медицинские маски и перчатки.

«Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую: через 14 дней все это закончится», — сказал парламентарий.

Вместе с тем Онищенко подчеркнул, что ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности позади. Он добавил, что полное соблюдение всех противоэпидемических правил населением — это, скорее всего, его несбыточная мечта.

«Сегодня в нашей стране переболело уже достаточно много людей, эти люди вносят свой вклад в популяционный иммунитет. <…> Если мы сейчас предпримем все усилия для вакцинации, то мы остановим эпидпроцесс, потому что у нас будет мощная популяционная прослойка», — заключил специалист.

Ранее 28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

Ранее в этот день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал условие снижения заболеваемости COVID-19. По словам эксперта, волнообразные колебания в суточной заболеваемости прекратятся, когда 60% взрослого населения страны будут вакцинированы.

Сотрудник Центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал, что снятие ограничений по коронавирусу в России может стать возможным уже к лету. Он отметил, что все указывает на то, что пандемия в стране пошла на спад.

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