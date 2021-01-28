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Ученые рассказали о естественном барьере для коронавируса

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Гормон мелатонин, вырабатываемый легкими человека, способен выступать в качестве барьера против коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Сан-Паулу в Бразилии, опубликованные в журнале Melatonin Research.

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Исследователи обнаружили способность мелатонина препятствовать экспрессии генов, ответственных за кодирование белков в точках входа для вируса — клетках носовых и легочных альвеол и эпителиях. Благодаря этой особенности гормон останавливает процесс инфицирования этих тканей. Вирус, не получив распространения, остается в дыхательных путях несколько дней, а затем уходит, чтобы найти другого носителя.

Авторы исследования предполагают, что именно эта тенденция позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются SARS-CoV-2 при контакте с носителями, а другие переносят его бессимптомно даже при наличии положительного ПЦР-теста. Также ученые полагают, что назальные капли или спрей с мелатонином могут помочь предотвратить ухудшение самочувствия пациента.

Кроме того, ученые уверены, что подобный механизм действия легочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп.

Предыдущие исследования показали, что вырабатываемый в легких мелатонин изменяет точки входа для твердых частиц из загрязненного воздуха, замедляя их проникновение. Без действия гормона вдыхаемые твердые частицы способны даже достичь мозга. В нынешнем исследовании аналогичный эксперимент провели с коронавирусом.

Ученые изучили образцы из легких здоровых людей и выяснили, что степень выработки мелатонина напрямую связана с уровнем экспрессии генов, контролирующих проникновение вируса в организм. В тех случаях, когда индекс мелатонина был выше, гормон блокировал точки входа SARS-CoV-2 в легкие.

В ноябре врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что причиной более тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин служит влияние половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. По его словам, женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение антител внутрь клеток. При этом мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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