Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минэнерго, нефтяники и ФАС определили меры по стабилизации цен на бензин
Политика
Более 45% россиян допустили возможность поддержать объединенную партию
Общество
Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году
Мир
Пушков высмеял хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ
Экономика
Правительство не будет корректировать демпфер на топливо
Общество
В России не выявили распространение «британского» штамма коронавируса
Общество
В «Роскосмосе» назвали имена четырех кандидатов в космонавты
Мир
Столтенберг допустил введение новых санкций против России
Общество
В ректорском сообществе заявили о безальтернативности ЕГЭ
Сюжет:

Пушков высмеял хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее. Свою оценку поведению украинцев он дал 28 января в Telegram-канале.

Устали от традиции: каким будет участие России в ПАСЕ
Ассамблея подтвердила полномочия делегации РФ, но ее ждет непростая работа

«Невыносимо мощный интеллект укро-делегатов в ПАСЕ. Время идет — ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли (экс-депутата рады Ирины Геращенко. — Ред.) и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России», — написал он.

Ранее в этот же день стало известно, что российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ с жалобой на поведение украинского депутата Алексея Гончаренко в связи с его неоднократными хамскими заявлениями на заседаниях ассамблеи. Так, представитель Украины позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России и российских делегатов.

Критике Гончаренко подвергся и со стороны других делегатов. Голландский сенатор Тини Кокс отчитал его за оскорбления в адрес российских парламентариев, а также всей ассамблеи.

28 января ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии ассамблеи. За соответствующую резолюцию проголосовали 107 человек, против — 36, еще 24 человека воздержались.

Оспорить права делегации из России в ПАСЕ решила глава делегации Украины Мария Мезенцева. 25 января она выступила с соответствующим заявлением, отметив, что российская сторона «продолжает нарушать права человека». Тогда идею Мезенцевой поддержали 38 участников заседания из пяти стран.

На следующий день глава делегации РФ Петр Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ. Более того, в ходе обсуждения вопроса о продлении полномочий российских парламентариев вице-спикер Госдумы заявил, что делегация покинет площадку, если полномочия ее членов будут ограничены.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021