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Состоялась встреча политсоветников «нормандской четверки»

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Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в среду, 27 января, сообщила, что встреча политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Украина, ФРГ, Франция) состоялась в формате видеоконференции.

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«Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира в Донбассе», — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников, отметили в пресс-службе.

Встреча в онлайн-формате планировалась 22 января, однако в этот же день стало известно, что переговоры политических советников лидеров нормандского формата перенесены на несколько дней. Позже пресс-секретарь главы офиса президента Украины Дарья Заривна сообщила, что встреча перенесена ориентировочно на 27 января.

Последняя аналогичная встреча проходила 12 января. В ходе переговоров, которые продолжались более шести часов, стороны обсудили реализацию договоренностей, принятых в ходе парижского саммита.

После завершения переговоров представитель России замглавы администрации президента Дмитрий Козак называл их полезными, но также отметил отсутствие прорыва в вопросе урегулирования. В свою очередь, в пресс-службе президента Украины сообщили, что «дискуссия имела непростой, но конструктивный характер».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

В декабре 2019 года в Париже участники так называемого нормандского саммита приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за установление перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с минскими договоренностями и закрепление формулы Штайнмайера. Однако большая часть пунктов так и осталась нереализованной Киевом.

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