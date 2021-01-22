Названа предварительная дата встречи политсоветников «нормандской четверки»

Встреча политических советников лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) перенесена ориентировочно на 27 января. Об этом сообщила пресс-секретарь главы офиса президента Украины Дарья Заривна в пятницу, 22 января.

«Встреча перенесена предварительно на 27 января», — цитирует Заривну агентство УНИАН.

Ранее 22 января источник «РИА Новости» в МИД России также сообщал, что встреча политических советников лидеров «нормандского формата» по Украине перенесена на несколько дней.

Вместе с тем накануне планировалось, что данное совещание пройдет 22 января в онлайн-формате.

Последние переговоры проходили 12 января. Они продолжались более шести часов. Стороны обсудили реализацию договоренностей, принятых в ходе Парижского саммита.

Представитель России — замглавы администрации президента Дмитрий Козак называл переговоры полезными, но также отметил отсутствие прорыва в вопросе урегулирования. В свою очередь, в пресс-службе президента Украины сообщили, что «дискуссия имела непростой, но конструктивный характер», пишет «Газета.ру».

В начале декабря 2019 года в Париже участники так называемого нормандского саммита приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за установление перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с Минскими договоренностями и закрепление «формулы Штайнмайера». Однако большая часть пунктов так и осталась нереализованной Киевом.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах.