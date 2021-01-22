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Источник сообщил о переносе встречи политсоветников «нормандской четверки»

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Встреча политических советников лидеров «нормандского формата» (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по Украине перенесена на несколько дней. Об этом сообщил «РИА Новости» 22 января источник в МИД России.

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«Встреча перенесена на несколько дней по взаимному согласию», — рассказал собеседник информагентства.

Накануне сообщалось, что встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» по Украине пройдет в онлайн-формате 22 января.

Последние переговоры проходили 12 января. Они продолжались более шести часов. Стороны обсудили реализацию договоренностей, принятых в ходе Парижского саммита.

После этого президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель отмечал, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

Представитель России — замглавы администрации президента Дмитрий Козак, называл переговоры полезными, но также констатировал отсутствие прорыва в вопросе урегулирования.

В начале декабря 2019 года в Париже участники так называемого нормандского саммита приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за установление перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с Минскими договоренностями и закрепление «формулы Штайнмайера». Однако большая часть пунктов так и осталась не реализованной Киевом.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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