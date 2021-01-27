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В УЕФА подтвердили планы проведения Евро-2020 в 12 городах Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил 27 января о намерении провести чемпионат Европы в 12 городах, в том числе в Петербурге, как и было запланировано в самом начале.

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«УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 первоначально запланированных городах. Чемпионат Европы — это главное соревнование по футболу для национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола», — приводит пресс-служба УЕФА слова президента организации Александера Чеферина.

Он полагает, что по мере приближения к турниру ситуация с коронавирусом, скорее всего, сильно изменится. По его словам, важно, чтобы организаторы в городах, где будет проходить Евро-2020, получили подробную информацию о том, что будет допустимо в июне и июле.

Чеферин добавил, что болельщики на стадионе делают футбол особенным на любом турнире и УЕФА должны проработать вопрос о том, чтобы позволить людям наблюдать за играми вживую.

В марте 2020 года УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир сохранил название Евро-2020.

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