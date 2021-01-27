Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Евросоюз поставил Польше ультиматум по закону о судебной реформе
Общество
Минздрав подготовил для «Круга добра» правила закупки лекарств детям
Мир
Билл Гейтс предрек новую страшную пандемию
Спорт
Клуб «Фиорентина» презентовал Кокорина цитатами Достоевского и Бродского
Мир
В России призвали конгресс США быстро ратифицировать продление ДСНВ
Экономика
Минфин поддержал проект запрета на продажу сложных финпродуктов до тестирования
Общество
«Аэрофлот» отменит ряд международных рейсов на март–апрель из-за COVID-19
Мир
Дипломаты США в Москве почтили память жертв блокады Ленинграда
Общество
Ученые назвали фактор осложнений при коронавирусной инфекции

На часах Судного дня оставили 100 секунд до ядерной полуночи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте, как и год назад, они показывают 100 секунд до ядерной полуночи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 января на сайте организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

Бремя надежды: что будет с иранской ядерной сделкой при Байдене
И готовы ли Тегеран и Вашингтон вернуться на исходные позиции

Именно на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» часы впервые появились в 1947 году. Время, которое осталось до полуночи, означает напряженность международной обстановки, а полночь — момент ядерного катаклизма.

«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд», — заявила глава организации Рейчел Бронсон.

По ее словам, пандемия COVID-19 служит «историческим тревожным сигналом» и является свидетельством того, что правительства и организации не готовы справиться с опасными вызовами, в частности, связанными с ядерным оружием и изменениями климата.

23 января 2020 года были переведены часы Судного дня на 20 секунд вперед. Таким образом, до полуночи, означающей момент ядерной войны, осталось 100 секунд. Как сообщала Бронсон, это самое близкое к Судному дню время за всю историю.

В тот же день гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев выразил мнение, что стрелки часов Судного дня переведены из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, а также усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор. Во время беседы лидеры обсудили, в частности, продление ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

27 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается. Однако Россия надеется использовать этот срок для развертывания с США углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекал 5 февраля 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021