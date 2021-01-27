На часах Судного дня оставили 100 секунд до ядерной полуночи

Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте, как и год назад, они показывают 100 секунд до ядерной полуночи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 января на сайте организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

Именно на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» часы впервые появились в 1947 году. Время, которое осталось до полуночи, означает напряженность международной обстановки, а полночь — момент ядерного катаклизма.

«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд», — заявила глава организации Рейчел Бронсон.

По ее словам, пандемия COVID-19 служит «историческим тревожным сигналом» и является свидетельством того, что правительства и организации не готовы справиться с опасными вызовами, в частности, связанными с ядерным оружием и изменениями климата.

23 января 2020 года были переведены часы Судного дня на 20 секунд вперед. Таким образом, до полуночи, означающей момент ядерной войны, осталось 100 секунд. Как сообщала Бронсон, это самое близкое к Судному дню время за всю историю.

В тот же день гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев выразил мнение, что стрелки часов Судного дня переведены из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, а также усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор. Во время беседы лидеры обсудили, в частности, продление ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

27 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается. Однако Россия надеется использовать этот срок для развертывания с США углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекал 5 февраля 2021 года.