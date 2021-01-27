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Путин назвал способ решить вопрос миграционных кризисов

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Необходимо решить проблему социального неравенства, а также сблизить страны в плане развития, чтобы избавиться от миграционных кризисов. Об этом в среду, 27 января, заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе.

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«Сейчас важно от общей констатации перейти к делу, направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет», ― сказал он.

Также в ходе своей речи глава государства заявил, что основная мировая задача на сегодняшний день ― это выход из бедности. Причиной же перекосов в глобальном социальном развитии, по его словам, стала догматическая политика некоторых стран в 1980-х годах. Кроме того, российский лидер указал, что доходы в развитых странах достались одному проценту населения, а у остальных людей материальное благосостояние не росло.

Давосская неделя проходит в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча посвящена теме «Великая перезагрузка». Участие в дискуссии примут главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.

О том, что Путин выступит на Давосском форуме, стало известно 24 января. В последний раз российский лидер приезжал на форум в 2011 году, в 2009 году он участвовал в ВЭФ как глава российского правительства.

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит зимой в Давосе, перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет в Швейцарии с 18 по 21 мая.

Ежегодно даже после ухудшения отношений с Западом и введения санкций Россия отправляет в Давос представительную делегацию во главе с вице-премьерами, высокопоставленными чиновниками, руководителям госбанков и госкомпаний.

Исключением стали 2019 год, когда главой делегации стал министр экономики Максим Орешкин, и 2020 год, когда в России перед форумом поменялось правительство и Орешкин также участвовал в сессии ВЭФ, но уже не будучи министром и еще не в должности помощника президента РФ.

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