Городская дисквалификация: мегаполисы ждут лишь богатых и образованных

Мегаполисы перестали быть магнитом для американского населения. Если высокооплачиваемые граждане США и иммигранты всё еще могут надеяться на резкий рост своего благосостояния при переезде в Нью-Йорк или Лос-Анджелес, то более бедным рассчитывать не на что. Рост их доходов в последнее время практически остановился, а стоимость жизни (в первую очередь, цены на недвижимость) бьет все рекорды. И всё это — еще до эпидемии, которая наверняка ухудшит ситуацию. Для нашей страны эта проблема неактуальна, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Городские страсти

Широкие возможности для людей всех возрастных групп, страт и благосостояния на протяжении всего ХХ века крутились вокруг городов. Индустриализация в США, Германии, Испании, России, Японии и, наконец, в Китае перекачала сотни миллионов людей из сельского хозяйства в промышленность, которая нуждалась в концентрации материальных и человеческих ресурсов, что не могло быть достигнуто в деревнях. После того, как экстенсивный рост промышленности во многих развитых странах приостановился, можно было бы подумать, что начнется обратный процесс. Ведь заводов и рабочих мест на производстве становилось меньше.

Этого, однако, не произошло. Напротив, поток усилился. И если раньше главной целью внутренних мигрантов в большинстве стран мира являлись любые города, даже небольшие — лишь бы промышленность была — то затем почти весь приток пошел в миллионники, и чем больше они, тем активнее туда едет народ. Выяснилось, что для сферы услуг нужна еще более значительная концентрация трудовых ресурсов. Помимо прочего, крупнейшие города стали играть роль и своеобразных «хабов развлечений», которые не так-то легко найти в населенных пунктах поменьше. В результате в Америке самые большие агломерации за последние 50 лет не только не приостановили рост, но и увеличились примерно в полтора раза.

Город Фото: flickr.com/Mitch Waxman

Тем не менее, однонаправленность этого движения в последние годы начала ставиться под сомнение. В новейшей работе экономиста Массачусетского технологического института (MIT) Дэвида Отора обращается внимание на то, что начиная с 1980 года американские города продолжили получать мощный приток рабочей силы. Проблема в том, что почти весь прирост приходился на высокообразованных граждан, имеющих за плечами диплом об окончании университета. Все остальные, включая людей, учившихся в вузах, но не окончивших их, начали двигаться в обратном направлении. Каким образом такая ситуация вообще сложилась?

Шаг вперед, два шага назад

Исторически в крупных городах работники получали больше, чем на аналогичных работах в маленьких городках или сельской местности. Эта волна поднимала все лодки — в условном Нью-Йорке стремительно росли заработки как у айтишника, инженера или банкира, так и у слесаря, посудомойки и разнорабочего. Однако пару десятилетий назад расклад начал изменяться. Всё больше рабочих мест сосредотачивалось либо в высокопроизводительной сфере, требовавшей профессионалов с высшим образованием, либо в секторе услуг, где вообще никакого образования толком не требовалось.

В то же время ранее существовал многочисленный класс среднеобразованных и среднеоплачиваемых специалистов, которые работали в связке с профессионалами с высшим образованием. Это могли быть как высококвалифицированные рабочие, так и офисные клерки. Для таких людей город предлагал наилучшие условия для роста благосостояния. С 1980-х годов автоматизация стала быстро сокращать подобные рабочие места, а глобализация с массовым выносом производства за рубеж ухудшила положение еще сильнее.

В результате произошла поляризация заработков и рабочих мест — высокообразованные профессионалы стали получать еще больше, возможности для карьерного развития у них так же увеличились. Средняя же прослойка начала исчезать и вытесняться в низкооплачиваемую среду слабо квалифицированных сервисных работников. Этот процесс шел везде, но в больших городах он был выражен наиболее сильно.

По данным исследователей, рост зарплат на рынке труда в мегаполисах был в 1980–2015 годах опережающим для лиц с высшим образованием и особенно — для имеющих ученую степень. Реальная зарплата для сотрудников соответствующей квалификации в мегаполисах в отчетный период росла на 5–6% быстрее в сравнении с их коллегами, работающими за пределами крупных населенных пунктов. А вот для низкоквалифицированных граждан картина была полностью противоположная. Зарплаты лиц, не окончивших школу, в больших городах росли на 13% медленнее, чем в иных местах, для имеющих среднее образование разница составила 7%.

Теперь в это уравнение нужно добавить стремительный рост стоимости жизни в мегаполисах. В первую очередь, выражающийся в бурном росте цен на жилье, которое в большинстве крупных городов Америки существенно опережало и инфляцию, и рост зарплат. Фактически оказалось так, что большинство низкоквалифицированных сотрудников просто лишились возможности приобрести себе крышу над головой. Аренда жилья часто также выходом не является, так как и его стоимость значительно выросла.

Город-2 Фото: flickr.com/Texas Christian University

Сильнее всего пострадали сотрудники сферы материального производства, чья доля на рынке труда сократилась на 7%. Плохие времена наступили для низшего и среднего административного состава ( минус 3%) и разнорабочих (минус 5%). В области оказания личных услуг занятость выросла, но эти профессии так и остались в числе самых низкооплачиваемых.

В итоге у американских работников низкой и средней квалификации остается всё меньше причин бороться за признание в городе. Без высшего образования они не могут рассчитывать ни на карьерный рост, ни на стабильное повышение доходов при сохранении текущего трудоустройства. Коронавирусный кризис, по сути «прихлопнувший» экономику мегаполиса, нанес тяжелейший удар и по сервисному сектору. Рабочие места в нем могут теперь просто исчезнуть навсегда, так что эта возможность зарабатывать для огромного числа людей закроется.

Дачный выбор

В России тренд массового наплыва населения в крупные города был в последние десятилетия выражен ярко, несмотря на то, что процессы (например, сокращение промышленных мощностей и особенно соответствующих рабочих мест) шли сходные с американскими. Тем не менее, и здесь возможен разворот этой тенденции и начало исхода из мегаполиса.

Согласно анализу, проведенному центром территориальных изменений ИПЭИ РАНХиГС, непосредственная угроза для городских агломераций исходит от пандемии коронавируса. Исследователи считают, что у населения и так было в избытке желание покинуть Москву и другие большие города, но уровень реальной готовности к обратной миграции оставался низким.

Теперь же, на фоне эпидемии и резкого сокращения рабочих мест в мегаполисах, всё больше людей могут решиться на такой шаг. Ученые со ссылкой на данные социологов и интернет-сервисов вроде «Авито» отмечают, что среди россиян возник ажиотажный спрос на аренду дач и коттеджей, более того, люди стали интересоваться возможностью купить участок под собственное строительство за городом. В целом, «в общественном сознании выросла ценность проживания либо наличия «резервного» жилья на территориях со сравнительно меньшей плотностью населения», — говорится в исследовании. Всего уехать из крупных городов могут до 2–3 млн человек, или без малого 10% населения миллионников страны.

Однако привлекательность мегаполисов для большинства населения России по-прежнему остается высокой, считает директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

— Во-первых, сельские населенные пункты, да и малые и средние города, откуда наблюдается постепенный переток граждан в крупные центры, не способны предложить достойные или привлекательные условия для жизни и трудовой деятельности. Эта ситуация будет и дальше стимулировать стремление использовать возможности мегаполисов для реализации своих целей, будь то повышение дохода или доступ к услугам и развлечениям.

По мнению собеседника «Известий», российские мегаполисы могут подходить самым разным категориям населения, а стоимость жизни в них не является запредельной.