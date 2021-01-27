Совокупный госдолг Украины в 2020 году достиг $90,26 миллиардов

Госдолг украины в 2020 году достиг 90,26 млрд долларов – сообщили в министерстве финансов страны. За 12 месяцев показатель вырос почти на 7%, передает телеканал «Известия». По внешним займам в этом году Киев должен выплатить $16 млрд. По закону об украинском госбюджете, предельный объём госдолга на 2021 год установлен на уровне $90,46 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.