Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации ДСНВ

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 января, внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Текст проекта «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года» был опубликован в думской электронной базе.

Ранее в этот день глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Совфед готов рассмотреть и одобрить продление ДСНВ.

26 января Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. В сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров Путина и американского лидера Джо Байдена отмечается, что оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора.

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил заметный и быстрый прогресс в вопросе продления ДСНВ.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что эксперты из России и США начали практическую работу по вопросу возможного продления Договора.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.