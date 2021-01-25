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Россия и США начали практическую работу над продлением ДСНВ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 25 января, заявила, что эксперты из РФ и США начали практическую работу по вопросу возможного продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

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«Я могу сказать, что эксперты работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала», — заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

19 января кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что администрация президента Джо Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, еще будучи кандидатом на пост главы Пентагона, Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Спустя два дня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на пять лет.

В МИД России заявили, что Москва приветствует намерение США продлить договор. Также отмечалось, что РФ готова незамедлительно вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств для того, чтобы как можно скорее оформить договоренности о продлении ДСНВ.

Позже глава комитета по международным делам СФ Константин Косачев заявил, что ДСНВ может быть продлен до истечения его срока — 5 февраля. При этом текст соглашения, по его словам, должен быть сохранен. В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США успеть продлить соглашение до этой даты.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в феврале текущего года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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