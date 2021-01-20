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Будущий шеф Пентагона выступил за продление ДСНВ

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Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) отвечает интересам национальной безопасности США.

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

«Да, я так считаю, и так считает избранный президент [Джо] Байден. Контроль над ядерными вооружениями отвечает интересам национальной безопасности США», — заявил он членам комитета по делам вооруженных сил сената конгресса.

Кроме того, Остин высказался против потенциальных сокращений американского ядерного арсенала в одностороннем порядке. По его мнению, национальным интересам США и их партнеров отвечают соглашения, сокращающие ядерные угрозы со стороны Москвы и Пекина.

Остин подчеркнул, что стремление Соединенных Штатов добиться введения ограничений в отношении российского тактического ядерного оружия является «очень важной стратегической задачей».

Ранее Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления ДСНВ отвечает интересам как России, так и США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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