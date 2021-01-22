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В Совфеде допустили продление ДСНВ до истечения его срока

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Глава комитета по международным делам СФ Константин Косачев в пятницу, 22 января, заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) может быть продлен до истечения его срока. При этом текст соглашения, по его словам, должен быть сохранен.

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

«Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст», — цитирует его «РИА Новости».

Успеть продлить договор, который истекает 5 февраля текущего года, по словам сенатора, вполне возможно. Даже если соглашение будет оформлено только дипломатически, то есть без ратификации, то оно до нее сможет применяться на временной основе согласно российскому закону «О международных договорах», заключил Косачев.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот договор на максимально возможный срок — пять лет.

В этот же день Пентагон опубликовал заявление официального представителя ведомства Джона Кирби, который выразил уверенность, что решение нынешнего президента США Джо Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений способствует укреплению национальной обороны.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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