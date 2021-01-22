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В МИД России поприветствовали готовность США продлить СНВ-3

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Россия приветствует намерение США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 22 января на сайте ведомства.

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«Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома в пользу продления действия Договора о СНВ на пять лет. Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения», ― отмечается в сообщении.

Также отмечается, что РФ готова незамедлительно вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств для того, чтобы как можно скорее оформить договоренности о продлении ДСНВ.

Ранее в этот день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что намерение Вашингтона продлить СНВ-3 открывает путь к достижению договоренности.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление, отметил, что судьба ДСНВ будет зависеть от того, каким США представляет соглашение.

При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что заявление Вашингтона по вопросу продления СНВ-3 внушает оптимизм. Также он добавил, что, если будет принято решение о продлении договора, в Госдуме готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет.

19 января кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что администрация президента Джо Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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