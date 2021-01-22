Слуцкий назвал оптимистичными заявления США о готовности продлить ДСНВ

Заявления Вашингтона о готовности продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) внушает оптимизм. Об этом в пятницу, 22 января, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Заявления от представителей администрации нового президента США Джо Байдена о готовности продлить ДСНВ-3 на пять лет внушают оптимизм. Мы готовы к диалогу. Мяч здесь на американской стороне. Ждем конкретных предложений», ― цитирует его «РИА Новости».

Слуцкий добавил, что, если будет принято решение о продлении СНВ-3, в Госдуме готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте. Также он подчеркнул, что сохранение ДСНВ отвечает интересам контроля над вооружениями и глобальной ядерной безопасности.

Кроме того, Слуцкий указал, что времени для принятия решения о продлении осталось немного, «счет идет на дни», так как срок действия Договора истекает 5 февраля.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот договор на максимально возможный срок — пять лет.

В этот же день Пентагон опубликовал заявление официального представителя ведомства Джона Кирби, который выразил уверенность, что решение нынешнего президента США Джо Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений способствует укреплению национальной обороны.

20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют проявление политической воли США на продление ДСНВ.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.